У побережья Франции найдена немецкая подлодка

У побережья Франции найдена немецкая подлодка

Субмарина была подводным минным заградителем, несущим 18 мин, которые надлежало расставить на путях вероятного передвижения неприятеля. Ее относительно недолгая служба началась под конец 1916 года и ознаменовалась потоплением и повреждением 11 союзных и 4 нейтральных кораблей и судов.

В конце июля 1917 года подводная лодка шла на юго-запад через Па-де-Кале с целью постановки мин у Булонь-сюр-Мер. Идти через пролив было небезопасно — он был перекрыт заграждениями союзников и систематически патрулировался. Поэтому лодка стремилась идти поближе к берегу и из-за тумана ее командир ошибся с допустимой степенью близости. Лодка села на мель, ее экипаж из 25 человек, убедившись, что ничего сделать нельзя, высадился на берег, где и был взят в плен разъездом бельгийской кавалерии. На этом война для этих людей закончилась.

У побережья Франции найдена немецкая подлодка

Сегодняшний вид UC-61

Субмарина на следующей день была профилактически разбомблена английской авиацией, после чего ее корпус разломился пополам.

Как сообщает газета La Voix du Nord, сейчас остатки лодки в отлив доступны для ознакомления пешим путешественникам, но им крайне не рекомендуются попытки проникновения внутрь корпуса — это небезопасно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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