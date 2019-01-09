Суд признал автоекспертизу надлежащим доказательством против участницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой

Киевский райсуд Харькова расценил результаты автотехнической экспертизы скорости движения автомобиля Lexus Елены Зайцевой, проведенной в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, как надлежащее доказательство.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде.

"Суд рассмотрел результаты автотехнической экспертизы, из которой следует, что Дронов начал движение на красно-желтый сигнал светофора, и поэтому у него нет преимущества в движении. Установленная скорость машины Зайцевой - 106 км/час", - отметили в суде.

Данные экспертизы, добавили в суде, находятся в причинно-следственной связи с фактом ДТП.

Сообщается, что прокурор поставил под сомнение результаты экспертизы, так как, по его словам, эксперты не имеют необходимой специализации, и предложил признать эти результаты ненадлежащим доказательством. Об этом просила и сторона защиты Зайцевой. В то же время, представители потерпевших высказались за приобщение результатов к делу как надлежащее доказательство.

Судья отклонил ходатайства прокурора и адвокатов Зайцевой и заявил, что оценит экспертизу как надлежащее доказательство при вынесении решения.

В суде объявлен перерыв до 15 января 2019 года.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской произошло смертельное ДТП. 11 человек пострадали: шестеро погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Сначала он проходил по делу как свидетель. В начале ноября ему сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.

19 декабря 2018 года Киевский райсуд Харькова продлил арест как меру пресечения для фигурантов дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 16 февраля 2019 года.