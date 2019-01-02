"Укрзализныця" не подтвердила обрушение полки на пассажирку

Пострадавшей женщине выдали акт о несчастном случае для получения страховки.

В "Укрзализныце" исключили версию обрыва верхней полки с пассажиркой на женщину, которая отдыхала на нижней полке, в вагоне поезда "Киев-Рахов" 22 декабря этого года. Об этом сообщили в "Укрзализныце" в ответе на информационный запрос агентства УНН.

"После инцидента, произошедшего 22 декабря 2018 в поездов " Киев - Рахов" вагон и место, на котором ехала пассажирка, было обследовано соответствующей комиссией. По результатам осмотра вагона установлено, что полка и элементы крепления целы, не повреждены и не разрушены, что, по мнению специалистов "Укрзализныци", исключает версию обрыва полки", - заверили в компании.

В "Укрзализныце" отметили, что билет на поезд является страховым полисом, который подтверждает страхование пассажира. Для обращения в страховую компанию пострадавшей необходим акт перевозчика о несчастном случае, и такой документ "был в установленном порядке составлен и выдан пассажирке поезда", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

Каким образом женщина получила травму, если не из-за обрыва полки, не уточняется.

Напомним, 22 декабря в поезде " Киев - Рахов" женщина получила серьезные травмы и уже перенесла операцию. Об инцидента сообщила в социальной сети Фейсбук дочь пострадавшей. По данным женщины, инцидент произошел из-за обрушения верхней полки с пассажиром, в результате чего пострадавшей раздробило таз.

Поезд Киев-Рахов курсирует с августа 2014. Прямой железнодорожный маршрут соединил центр Украины с Карпатами. Общее время в пути составляет около 19 часов.