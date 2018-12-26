Перекрытие и демонтаж Шулявского путепровода отложили на весну

Работы по демонтажу будут продолжаться около трех месяцев.

Киевские власти отложили перекрытие и демонтаж аварийного Шулявского путепровода на весну 2019 года.

Об этом в интервью 044.ua рассказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян

"Мы немного отстаем от первичного графика, он был скорректирован... Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы… Работы по демонтажу, по нашим расчетам, будут продолжаться около трех месяцев, после полного перекрытия движения весной, конечно", - заявил он.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев