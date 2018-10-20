Новейший противолодочный катер-дрон на испытаниях

Новейший противолодочный катер-дрон на испытаниях

Скорость катера — 27 узлов, дальность плавания — 10000 миль, водоизмещение — 145 тонн. Он может выдерживать волнение до 5 баллов.

Разработка Sea Hunter ведется с 2010 года. В рамках программы ACTUV (Anti-submarine warfare continuous trail unmanned vessel — Беспилотный противолодочный корабль непрерывного слежения) им занимается Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (The Defense Advanced Research Project Agency, DARPA).

На борту находится комплект радио- и гидролокационной аппаратуры, а также всевозможные датчики, рассчитанные на обнаружение малошумных подводных целей.

На данный момент корабль рассматривается как экспериментальный и перспективы его серийной постройки официально не ясны. Неофициально можно предполагать, что таковая, с теми или иными изменениями, будет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Краснодарском крае РоSSии упал учебный самолет Л-39В Краснодарском крае РоSSии упал учебный самолет Л-39
ВВС США подтвердили участие американского пилота в инциденте с СУ-27ВВС США подтвердили участие американского пилота в инциденте с СУ-27
При крушении Су-27 погиб начальник авиации воздушного командования "Восток"При крушении Су-27 погиб начальник авиации воздушного командования "Восток"
США предложили Украине фрегаты типа "Оливер Хазард Перри"США предложили Украине фрегаты типа "Оливер Хазард Перри"
В Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненыхВ Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненых
Блок рекламы


Похожие новости
"Укроборонпром" сообщил об огневых испытаниях новой версии танка Т-72"Укроборонпром" сообщил об огневых испытаниях новой версии танка Т-72
Новейший британский авианосец дал течьНовейший британский авианосец дал течь
Новейший украинский самолет Softex V24 вызвал фурор на авиашоу в СШАНовейший украинский самолет Softex V24 вызвал фурор на авиашоу в США
Новейший украинский бронеавтомобиль заинтересовал ЗападНовейший украинский бронеавтомобиль заинтересовал Запад
Mitsubishi представила свой новейший концепт-карMitsubishi представила свой новейший концепт-кар
Kia Sportage засняли на испытаниях в Германии.Kia Sportage засняли на испытаниях в Германии.
Новейший украинский самолет Ан-178 выполнил первый полет (ВИДЕО)
Американцы показали новейший разведывательный вертолетАмериканцы показали новейший разведывательный вертолет
Новейший мотовездеход Wildcat 1000 X от Arctic CatНовейший мотовездеход Wildcat 1000 X от Arctic Cat
В Индонезии во время показательного полета пропал новейший российский самолетВ Индонезии во время показательного полета пропал новейший российский самолет
Последние новости
Подгружаем последние новости