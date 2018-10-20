Новейший противолодочный катер-дрон на испытаниях
Скорость катера — 27 узлов, дальность плавания — 10000 миль, водоизмещение — 145 тонн. Он может выдерживать волнение до 5 баллов.
Разработка Sea Hunter ведется с 2010 года. В рамках программы ACTUV (Anti-submarine warfare continuous trail unmanned vessel — Беспилотный противолодочный корабль непрерывного слежения) им занимается Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (The Defense Advanced Research Project Agency, DARPA).
На борту находится комплект радио- и гидролокационной аппаратуры, а также всевозможные датчики, рассчитанные на обнаружение малошумных подводных целей.
На данный момент корабль рассматривается как экспериментальный и перспективы его серийной постройки официально не ясны. Неофициально можно предполагать, что таковая, с теми или иными изменениями, будет.
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