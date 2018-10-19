Жители Самбора перекрыли объездную дорогу с требованием отремонтировать ее

На месте акции установили баррикаду из досок.

Утром 19 октября около 50 жителей Самбора во Львовской области перекрыли улицу Коновальца (объездная дорога) с требованием отремонтировать ее.

Об этом сообщил lепутат Львовского горсовета, глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич в фейсбуке.

Протестующие нарисовали известью на месте блокирования пешеходный переход и установили баррикаду из досок. На баррикаде вывесили плакаты с требованием немедленного проведения ремонта дороги: "Коммерсанты-разрушители, вместе отремонтируйте дорогу, которую эксплуатируете", "Предупредительная акция. Водитель, остановись, не разрушай наши дома".

Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На место события прибыли сотрудники полиции.


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