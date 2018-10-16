ВВС США подтвердили участие американского пилота в инциденте с СУ-27

По предварительным данным, при падении самолета погибли украинский и американский пилоты.

ВВС США подтвердили участие американского пилота в инциденте с СУ-27
Фото: mil.in.ua

Военно-воздушные силы США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27УБ в Украине.

"Мы осведомлены о сообщениях о гибели с американской стороны и можем подтвердить, что военнослужащий США участвовал в данном инциденте. Сейчас идет расследование, и мы будем предоставлять дополнительную информацию", - говорится в заявлении на сайте ВВС США в Европе и Африке.

Ранее сегодня в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.

По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018". По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил ВСУ, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.

Правоохранители начали расследовать падение истребителя Су-27 во время учений в Винницкой области.


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