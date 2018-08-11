В Ровно "мажор" совершил очередное пьяное ДТП и угрожал журналистке расправой

Сын экс-главы областной инспекции труда должен был находиться под домашним арестом.

В Ровно сын бывшего руководителя областной инспекции труда Михаила Бузинарского, в субботу, 11 августа, совершил очередное ДТП. Андрей Бузинарский управлял автомобилем "Шкода" и допустил столкновение с "Дачия Логан", пассажирка которого получила травмы, пишет Рівне вечірнє.

Фото: rivnepost.rv.ua

Издание напоминает, что в июле этого года Андрей Бузинарский, который лишен права управлять автомобилями, уже совершал ДТП в Ровно. Тогда он скрылся с места происшествия. Полиция подтвердила, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

"Суд отправил Бузинарского-младшего под домашний арест. Срок ареста истекал сегодня в семь часов утра, и именно в это время он совершил новую ДТП. Драгер показал 2,14 промилле. Водитель снова улыбался в лицо патрульным и вел себя, как всегда, вызывающе", - сообщает издание.

Начальник управления патрульной полиций Ровенской области Сергей Мерчук написал в фейсбуке об утреннем ДТП и процитировал, что сказал его виновник о своем отце: "Мне пох... батя все порешает". Доездился наш ровенский "герой". Одна женщина в больнице".

На место ДТП прибыли полицейские и местные журналисты. При попытке пообщаться с виновником аварии продюсер телеканала "UA Ровно" Инна Билецкая услышала в свой адрес угрозы.

Как видно из видео, обнародованного Билецкой, Бузинарский откровенно угрожает ее жизни: "Думаю, что тебе башку сегодня пробьют и ты будешь до завтра как минимум труп ... У тебя дети есть? У них не будет мамы".

Более того, мужчина, по словам Билецкой, бил ее руками и ногами.

Журналистка сообщила, что после допроса полиция отпустила Андрея Бузинарского.

"Возбудили дело по части первой статьи 345-1 УК. Угроза жизни журналиста. За такое можно даже, если хотеть, в тюрьму на три года посадить", - написала она.

По словам Билецкой, года два назад под домашним арестом в райцентре Здолбунов находился отец Андрея, и в это время журналистка встретила его в ровно. "И даже успела записать интервью", - добавила она.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве "Хаммер" на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку. После этого водитель отъехал на несколько метров и пытался снять номера с автомобиля.

Владельца фирмы Fit & Sweet Кирилла Островского задержали полицейские, которые не заметили у него первичных признаков алкогольного опьянения. Тест на "Драгере" также показал, что водитель был трезвым, проверка на наркотики займет больше времени.

Суд арестовал Островского без права внесения залога.