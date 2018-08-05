Mohs Ostentatienne Opera Sedan: лимузин с коврами династии Мин

Мос был владельцем компании Mohs Seaplane Corporation, строившей лёгкие самолёты, но в 1967 году ему пришло в голову, что нужно занять определённую нишу в автомобилестроении. И он представил вот это.

У Mohs Ostentatienne Opera Sedan была всего одна две — задняя, причём она включала в себя значительную часть крыши — это позволяло пройти до сидений, не нагибаясь. Целью такой компоновки была абсолютная жёсткость боковин автомобиля и минимизация повреждений при аварии. Шины были накачены не воздухом, а… азотом, а их толщина и крепость позволяли пройти минимум 100 000 без единой проблемы. Так обещал Мос.

Приборная панель имел множество золотых и золочёных элементов, а также была инкрустирована драгоценными камнями. На полу лежали китайские ковры времён династии Мин (1368?1644), поэтому выпуск автомобиля должен был ограничиться тремя экземплярами в год. Но идея как-то не пошла. Слишком уж экзотическую (если не сказать — кошмарную) внешность имел автомобиль. Поэтому был выпущен всего один экземпляр, а «серии» так и не вышло.

В 2009 году Ostentatienne Opera Sedan был обнаружен в гараже — потёртый, пыльный, но более или менее в приличном состоянии. Машина была отреставрирована и сегодня экспонируется вместе с другой, не менее экзотической моделью Mohs SafariKar, в музее исторических автомобилей города Роско (штат Иллинойс, США).



