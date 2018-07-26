Лесные пожары в Швеции тушат с помощью военных истребителей
Взрыв снаряда, сброшенного с лазерным наведением, останавливает огонь в радиусе 100 метров.
Вооруженные Силы Швеции отправили два истребителя Jas 39 Gripen для тушения пожаров в центральной части страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Прибегнуть ко взрывам пришлось из-за распространения огня на территорию военного полигона, где могут оставаться неразорвавшиеся снаряды.
Военные отмечают, что взрывная волна останавливает пожар, "удаляя кислород". Предварительные оценки военных показали, что этот способ достаточно действенный, и в теории может использоваться в других критических ситуациях.
Напомним, из-за жары крупные пожары возникли сразу в нескольких странах Европы. Международной помощи в тушении огня на этой неделе просила Латвия. Лесные пожары в Греции уже привели к гибели более 77 человек.
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