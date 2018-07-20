Авиакомпании устранили 13 критических недостатков, выявленных Госавиаслужбой

В ходе внеплановых проверок инспекторы также выявили 43 существенных и 39 незначительных недостатков в работе перевозчиков.

Государственная авиационная служба выявила 13 критических недостатков в самолетах украинских авиакомпаний в ходе 28 внеплановых проверок, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инспекции проводились в период с 24 мая по 13 июля 2018 года.

"По результатам этих проверок выявлено 13 критических недостатков, 43 существенных и 39 незначительных, которые доведены до эксплуатантов в установленном порядке", - говорится в сообщении.

На данный момент эксплуатанты устранили критические недостатки и предоставили планы-графики устранения значительных и незначительных недостатков, заявили в Госавиаслужбе.

В ведомстве подчеркнули, что проверки проводились ранее, и будут проводиться в дальнейшем в рамках действующего законодательства.

Информацию о том, каких авиаперевозчиков проверяли и какие недостатки выявили Госавиаслужба не обнародовала.

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в парках украинских авиаперевозчиков находятся 35 самолетов со сроком эксплуатации 20 и больше лет. Как заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, самолеты такого возраста будут запрещены для перевозок.