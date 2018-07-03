Верховный суд заведет производство на своего сотрудника, ездившего пьяным за рулем

Олег Ляшок катался по дворам в спальном районе.

Верховный Суд Украины намерен провести дисциплинарное производство из-за задержания сотрудника суда за вождение в нетрезвом виде в Киеве .

Об этом журналистам сказала руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка.

Она отметила, что получила из СМИ информацию о том, что сотрудник Верховного Суда Олег Ляшок был задержан полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, Ляшок выиграл конкурс и был назначен на должность консультанта суда 26 июня.

"Мной как руководителем аппарата суда инициировано дисциплинарное производство", - заявила Булка.

Она отметила, что данный сотрудник отсутствует на рабочем месте по неизвестным причинам.