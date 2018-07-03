Верховный суд заведет производство на своего сотрудника, ездившего пьяным за рулем
Олег Ляшок катался по дворам в спальном районе.
Верховный Суд Украины намерен провести дисциплинарное производство из-за задержания сотрудника суда за вождение в нетрезвом виде в Киеве.
Об этом журналистам сказала руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка.
Она отметила, что получила из СМИ информацию о том, что сотрудник Верховного Суда Олег Ляшок был задержан полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, Ляшок выиграл конкурс и был назначен на должность консультанта суда 26 июня.
"Мной как руководителем аппарата суда инициировано дисциплинарное производство", - заявила Булка.
Она отметила, что данный сотрудник отсутствует на рабочем месте по неизвестным причинам.
Напомним, накануне в Киеве полиция остановила автомобиль Олега Ляшка, драг-тест показал наличие алкоголя - 2,58 промилле. По данным "Киев Оперативный", чиновника за такой же проступок уволили из прокуратуры.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
03.07.2018 12:15
03.07.2018 15:43