Детектив НАБУ совершил ДТП со смертельным исходом
Пострадавшая девушка скончалась после 10-дневной борьбы за жизнь.
В четверг, 12 апреля, скончалась 23-летняя студентка Киевского национального университета имени Шевченко Мария Арустамова, которую сбил автомобиль под управлением сотрудника Национального антикоррупционного бюро.
Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ.
Авария произошла еще ночью 2 апреля.
"Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся стражам порядка, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил внутреннему контролю", - говорится в заявлении.
Расследованием ДТП занимается Национальная полиция, производство квалифицировано по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.
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13.04.2018 18:42