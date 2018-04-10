Закарпатские полицейские утопили служебную "Шкоду" в канаве

Водитель машины не справился с управлением и вылетел на обочину.

В понедельник, 9 апреля, в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Издание "Мукачево.net" сообщило, что водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.

Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции.

Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.

На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"
У начинающих водителей будут отбирать права навсегдаУ начинающих водителей будут отбирать права навсегда
На Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазинНа Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазин
Полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катераПолиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера
Омелян анонсировал строительство аэропорта в Хусте или МукачевоОмелян анонсировал строительство аэропорта в Хусте или Мукачево
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)
Полицейские на авто Prius пересекли двойную сплошную и спровоцировали ДТП в Одессе Полицейские на авто Prius пересекли двойную сплошную и спровоцировали ДТП в Одессе
В Виннице полицейские поймали пьяным за рулем сотрудника СБУВ Виннице полицейские поймали пьяным за рулем сотрудника СБУ
С начала года полицейские зафиксировали 88 тысяч случаев вождения в нетрезвом видеС начала года полицейские зафиксировали 88 тысяч случаев вождения в нетрезвом виде
Полицейские США получат пикапы Ford F-150 для погонь и бездорожья Полицейские США получат пикапы Ford F-150 для погонь и бездорожья
В Брюсселе полицейские открыли огонь по водителю, который заявил о бомбе в своей машинеВ Брюсселе полицейские открыли огонь по водителю, который заявил о бомбе в своей машине
В этом году полицейские разбили 461 автомобильВ этом году полицейские разбили 461 автомобиль
Курортную зону Одессы будут охранять полицейские на лайкбайках Курортную зону Одессы будут охранять полицейские на лайкбайках
Ровенские полицейские взломали автомобиль, спасая от жары закрытого в машине ребенка Ровенские полицейские взломали автомобиль, спасая от жары закрытого в машине ребенка
Полицейские заблокировали авто, в котором пьяная пара убегала с места ДТППолицейские заблокировали авто, в котором пьяная пара убегала с места ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости