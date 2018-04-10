Закарпатские полицейские утопили служебную "Шкоду" в канаве
Водитель машины не справился с управлением и вылетел на обочину.
В понедельник, 9 апреля, в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Издание "Мукачево.net" сообщило, что водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.
Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции.
Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.
На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Транспорт
09.04.2018 15:22