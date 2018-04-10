Закарпатские полицейские утопили служебную "Шкоду" в канаве

Водитель машины не справился с управлением и вылетел на обочину.

В понедельник, 9 апреля, в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Издание "Мукачево.net" сообщило, что водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.

Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции.

Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.

На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: mukachevo.net