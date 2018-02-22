При взрыве на пароме в Мексике пострадали 25 человек

Причина взрыва пока неизвестна.

При взрыве на пароме в Мексике пострадали 25 человек
Фото: twitter/YoSoy132 Cozumel

В результате взрыва на борту туристического парома около города Плая-дель-Кармен в Мексике пострадали 25 человек.

Об этом сообщает The Аssociated Рress.

"Взрыв произошел на пароме, когда он высаживал пассажиров в пляжном городе Плайя-дель-Кармен, пострадало 25 человек", - говорится в сообщении.

По словам представителей местных властей, травмы пострадавших не угрожают их жизни. Также они добавили, что причина взрыва пока неизвестна.

Сообщается, что пострадало 20 мексиканцев, трое канадцев и два американца.

Вместе с тем посольство США в Мексике заявил вечером 21 февраля, что им известно о семерых американцах, пострадавших в результате инцидента, тогда как канадская дипломатическая миссия заявила, что не получила никакой информации о пострадавших канадцах.

Муниципальное правительство заявило, что все раненые получили первую помощь и были доставлены в местную больницу.

Администрация порта штата заявила, что возможной причиной взрыва стал механический сбой.

Местное издание Quintana Roo Hoy опубликовало в своем Twitter видео взрыва. На кадрах видно, как с кормы судна вырвался столб пламени, а затем паром окутал дым. Также издание опубликовало фото судна, на котором видно дыру в обшивке.

Explosion de un motor en una embarcaci?n de la empresa Barcos Caribe causa panico y heridos, el incidente se suscito al momento que se disponian a descembarcar en el muelle de Playa del Carmen. No se han confirmado sin hay perdidas humanas. pic.twitter.com/f4n7hcUy3z

— #YoSoy132 Cozumel (@YoSoy132Cozumel) February 21, 2018


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