Девушки автошоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели

Не далее как в минувшую среду в столице Индии Нью-Дели завершилась грандиозная автомобильная выставка Auto Expo 2018. Она проводится раз в два года и на сегодняшний день является крупнейшим в Азии и вторым по величине автосалоном в мире. 14-е издание Auto Expo 2018 побаловало публику 24 мировыми и 100 с лишним национальными премьерами.

Девушки автошоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели

Между тем для многих посетителей выставки автомобили и мотоциклы - не единственное, на что они приходят посмотреть в выставочный комплексе India Exposition Mart. Очаровательные приветливо улыбающиеся девушки на стендах привлекают не меньше внимания, чем новинки автомпрома. В роли же гостеприимных хостесс в основном выступают студентки колледжей Дели и его окрестностей, получающие по пять тысяч рупий (примерно 4,4 тысячи рублей) в день. Профессиональные модели за такую же работу просят 15 тысяч рупий, а услуги зарубежных хостесс оплачиваются еще выше - от 20 до 35 тысяч рупий в день.

Но деньги - не единственное ради чего девушки участвуют в автовыставках. «Здесь они находят много новых друзей и налаживают контакты, которые впоследствии помогут им в карьере, - рассказывает Нидхи Ашантани директор агентства Crew4Events из Южного Дели, которое в течение шести месяцев занималось отбором девушек для Auto Expo 2018. - Для некоторых автосалон даже открывает двери в индустрию развлечений. Здесь очень много представителей мировых СМИ и если они обратят внимание на девушку, то скорее всего она будет привлечена для дальнейшей рекламы автомобиля».

Девушки автошоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели

Всех с Китайским Новым Годом! И до следующей пятницы.

Амазонки по пятницам: Сколько получают хостесс

В нашей традиционной пятничной рубрике девушки автошоу Auto Expo 2018, проходившего недавно в столице Индии.


CarClub
Михаил Сонин. Фото с сайтов timesofindia.indiatimes.com.indiatoday.in и www.carblogindia.com.


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