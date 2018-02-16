Девушки автошоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели

Не далее как в минувшую среду в столице Индии Нью-Дели завершилась грандиозная автомобильная выставка Auto Expo 2018. Она проводится раз в два года и на сегодняшний день является крупнейшим в Азии и вторым по величине автосалоном в мире. 14-е издание Auto Expo 2018 побаловало публику 24 мировыми и 100 с лишним национальными премьерами.

Между тем для многих посетителей выставки автомобили и мотоциклы - не единственное, на что они приходят посмотреть в выставочный комплексе India Exposition Mart. Очаровательные приветливо улыбающиеся девушки на стендах привлекают не меньше внимания, чем новинки автомпрома. В роли же гостеприимных хостесс в основном выступают студентки колледжей Дели и его окрестностей, получающие по пять тысяч рупий (примерно 4,4 тысячи рублей) в день. Профессиональные модели за такую же работу просят 15 тысяч рупий, а услуги зарубежных хостесс оплачиваются еще выше - от 20 до 35 тысяч рупий в день.

Но деньги - не единственное ради чего девушки участвуют в автовыставках. «Здесь они находят много новых друзей и налаживают контакты, которые впоследствии помогут им в карьере, - рассказывает Нидхи Ашантани директор агентства Crew4Events из Южного Дели, которое в течение шести месяцев занималось отбором девушек для Auto Expo 2018. - Для некоторых автосалон даже открывает двери в индустрию развлечений. Здесь очень много представителей мировых СМИ и если они обратят внимание на девушку, то скорее всего она будет привлечена для дальнейшей рекламы автомобиля».

Всех с Китайским Новым Годом! И до следующей пятницы.

В нашей традиционной пятничной рубрике девушки автошоу Auto Expo 2018, проходившего недавно в столице Индии.