Руководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работы

Трудовые контракты Романкива и Скидана заканчиваются в ближайшие дни.

Руководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работы
Фото: Александр Рудоманов

Директор пассажирских перевозок и сервиса "Укрзализныци" Игорь Романкив и его первый заместитель Виталий Скидан отстранены от должностей. Как стало известно LB.ua, поводом для этого стала их попытка создать ручной профсоюз железнодорожников.

По имеющейся информации, руководители и сотрудники сектора пассажирских перевозок в рабочее время ездили в Ковель, Львов, Одессу и агитировали железнодорожников вступать в "Независимый профсоюз работников вагонного участка станции Киев-Пассажирский".

Отстранение Романкива и Скидана действует до окончания их контрактов с "Укрзализныцей", которые заканчиваются 6 и 1 февраля соответственно.

Напомним, что в прошлом году министр инфраструктуры Владимир Омелян несколько раз заявлял о необходимости сменить руководителя пассажирского сектора "Укрзализныци", члена правления ПАО Сергея Михальчука.

В частности, на круглом столе в Институте Горшенина министр заявил, что назначение Михальчука на эту должность пролоббировал народный депутат Ярослав Дубневич.


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