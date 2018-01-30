BlaBlaCar провел ребрендинг и позволит легче находить поездки из небольших городов

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar провел глобальный ребрендинг, сменив логотип и фирменный стиль. Райдшеринговая компания также изменила алгоритм поиска поездок. Теперь пассажирам из небольших населенных пунктов, которые находятся в стороне от основных магистралей, будет проще найти попутку, отмечают в пресс-службе компании, пишут AIN.UA .

За 10 лет работы пользовательская база водителей и пассажиров BlaBlaCar выросла в мире до 60 млн человек. В Украине у компании 3 млн пользователей. В BlaBlaCar считают, что вместе с ростом сообщества выросла и плотность покрытия территорий местами отправления/прибытия пользователей.

К примеру, в Украине в выходные дни, когда бронируется больше всего поездок, водители выезжают из более чем 5 000 мест. «Многие из этих точек отправления/прибытия находятся вне городов, а тем более их центров. Поэтому автовладельцам и пассажирам зачастую приходилось выбирать не самые удобные для себя места встречи, чтобы повысить шансы на поиск попутчиков», — утверждают в пресс-службе.

Новый поисковый алгоритм BlaBlaCar оптимизирован так, что попутчиков (водителя или пассажиров) можно найти, не выезжая из пригорода или небольшого населенного пункта. Пассажир должен указать точный адрес отправления и прибытия, а алгоритм подберет водителей, которые готовы сделать небольшое отклонение от своего маршрута.

Водители будут получать отдельные запросы для промежуточных маршрутов. При этом, алгоритм будет предлагать лишь те поездки, где «крюк» составит не более 12 минут. Вручную указывать возможные отклонения водителю не нужно, система делает все автоматически.

Новый алгоритм уже тестировали и запустили в Украине, Бразилии и РоSSии. В первом полугодии 2018 года компания планируют внедрить новый поиск и в остальных 19 странах, где работает сервис.

Старый дизайн главной страницы BlaBlaCar

Новый дизайн главной страницы BlaBlaCar

Помимо изменения ключевой функции BlaBlaCar также провел глобальный ребрендинг. Компания представила новый фирменный стиль, разработанный в сотрудничестве с британской студией дизайна Koto. Предыдущий разноцветный логотип BlaBlaCar сменился на более лаконичный и спокойный:

По замыслу дизайнеров, две буквы «B» из названия BlaBlaCar одновременно напоминают и сидящих рядом попутчиков, и пункты отправления и прибытия, и кавычки, символизирующие диалог. Украинцы уже могут увидеть новый дизайн на сайте сервиса и в мобильном приложении.