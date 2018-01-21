Девушки Singapore Motorshow 2018

Январь 2018 года оказался щедр на автомобильные выставки, которые проходят в разных уголках земного шара. Здесь и выставка автоспорта в Бирмингеме, автосалоны в Токио и Детройте, моторшоу в Брюсселе, автомобильная выставка в Вашингтоне и выставка автомобильной электроники в Лас-Вегасе. Мы же сегодня отправимся на проходившую с 11 по 14 января выставку Singapore Motorshow 2018, организатором которой выступает Ассоциация автодилеров Сингапура и которая является самым большим и самым престижным автособытием года в этом городе-государстве Юго-Восточной Азии.

В этом году на Singapore Motorshow, проходившем на двух этажах выставочного комплекса Suntec Singapore, свои стенды разместили 26 автомобильных брендов, представивших более 170 автомобилей. За четыре дня выставку посетили более 55 тысяч человек, для которых были организованы многочисленные конкурсы, лотереи, главным призом в которых стал автомобиль Subaru Impreza 2.0i-S, выступления знаменитого автокаскадера Расса Свифта, поп-звезд, знаменитых ди-джеев и популярных киноактеров.

Девушки Singapore Motorshow 2018

Гостеприимными же хозяйками 13-го моторшоу в Сингапуре выступили обаятельные промо-герлз, у которых можно было получить полную информацию о представленных на стендах Singapore Motorshow 2018 автомобилях.

Амазонки по пятницам: В бананово-лимонном Сингапуре

В нашей постоянной рубрике лучшие девушки 13-го Singapore Motorshow 2018, завершившегося в минувшее воскресенье.


CarClub
Михаил Сонин. Фото www.motorshow.com.sg и www.flickr.com.


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