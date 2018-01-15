Трех харьковских патрульных задержали по подозрению во взяточничестве

Им вменяют также подделку временных водительских удостоверений.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех патрульных полицейских по подозрению в систематическом взяточничестве в Харькове. Их поймали "на горячем" во время получения очередной взятки от водителя в размере более двадцати тысяч гривен, утверждает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, полицейские организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения и привлекли к незаконной деятельности посредника в лице водителя такси.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Харьковской области, также установлены факты служебной подделки - полицейские незаконно выдавали гражданам, не имеющим водительских удостоверений, поддельные временные разрешения на право управления транспортным средством. Поэтому их действия также квалифицировали по ч.1. ст.366 УК (служебный подлог).

Таксист, помогавший подозреваемым лейтенантам, находил для них водителей-"нарушителей", в настоящее время решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.


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