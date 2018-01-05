Киевский Tram-Train с Троещины до Караваевых Дач обойдется в $160-200 млн
В перспективе он может стать кольцевой веткой метро.
Киевская городская государственная администрация к концу весны планирует завершить разработку технико-экономического обоснования проекта по запуску трамвая-электрички (Tram-Train) с жилмассива Троещина до железнодорожной станции "Караваевы Дачи".
Об этом сообщил генеральный директор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк в интервью "Интерфаксу-Украина".
Реализация проекта, по задумке КГГА, будет проходить за счет кредитных средств.
"К концу весны уже будет полноценное ТЭО "трам-трейна", с которым уже можно обращаться к "Укрзализныце" за согласием на использование ее железнодорожных путей в Киеве, а затем - к кредитному комитету IFC за $160-200 млн (большая часть средств пойдет на закупку подвижного состава)", – сказал Мистюк.
По его словам, пока речь идет о создании полукольца: соединение Троещины с деловым центром города через Дарницу и Батыеву Гору до Караваевых Дач. Но в перспективе - когда будет достроен Подольско-Воскресенский мост - Tram-Train может стать полноценной кольцевой наземной веткой метро с пассажиропотоком почти 1 млн в день.
Напомним, что этот проект был предложен полтора года назад.
Троещина расположена на северо-востоке Киева, в этом районе проживает более полумиллиона жителей. Проект по включению Троещины в сеть метрополитена был разработан еще в прошлом веке, однако из-за нехватки денег строительство до сих пор не начато.
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