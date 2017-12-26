За сутки в ДТП погибли 19 человек, 100 травмированы - Нацполиция

За сутки в ДТП погибли 19 человек, 100 травмированы - Нацполиция

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли 19 человек в Украине.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"Только за сутки на дорогах нашей страны погибли 19 человек и травмированы 100 граждан", - отметил Аброськин.

По его словам, с начала года погибли 3659 украинцев разного возраста, травы получили 34 тысячи 143 человека.

"Чтобы понять масштаб трагедии и угрозы нашему обществу, такое количество травмированных можно сравнить с количеством жителей довоенной Авдеевки, а погибших - это почти две Затоки на Одесщине", добавил Аброськин. 

10 ноября глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения, людей гибнет на дорогах в четыре раза больше, чем в АТО.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человекаВ Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человека
Автогаз подорожал из-за роста курса доллара – экспертАвтогаз подорожал из-за роста курса доллара – эксперт
ВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковкуВРУ ввела "драконовские" штрафы за неправильную парковку
На Одесской трассе из-за непогоды застряли около 800 фур, - НацполицияНа Одесской трассе из-за непогоды застряли около 800 фур, - Нацполиция
Китайский производитель электромобилей представил конкурента TeslaКитайский производитель электромобилей представил конкурента Tesla
Блок рекламы


Похожие новости
45 человек получили травмы в аварии пригородного поезда в Испании45 человек получили травмы в аварии пригородного поезда в Испании
Труппа коломыйского театра попала в ДТП, госпитализированы семь человекТруппа коломыйского театра попала в ДТП, госпитализированы семь человек
В Пакистане при столкновении автобуса с трейлером погибли 11 человекВ Пакистане при столкновении автобуса с трейлером погибли 11 человек
Вблизи Филиппин затонуло судно с 251 человеком на бортуВблизи Филиппин затонуло судно с 251 человеком на борту
ДТП с туристическим автобусом в Мексике: погибли 15 человекДТП с туристическим автобусом в Мексике: погибли 15 человек
На Одесской трассе из-за непогоды застряли около 800 фур, - НацполицияНа Одесской трассе из-за непогоды застряли около 800 фур, - Нацполиция
Из-за непогоды 1,3 тыс. ДТП произошло в Украине за суткиИз-за непогоды 1,3 тыс. ДТП произошло в Украине за сутки
В Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человекаВ Запорожье учебный автомобиль насмерть сбил человека
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в РоSSииЧетыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в РоSSии
Авария во Франции: количество пострадавших увеличилось до 24 человек (ФОТО)Авария во Франции: количество пострадавших увеличилось до 24 человек (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости