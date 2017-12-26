За сутки в ДТП погибли 19 человек, 100 травмированы - Нацполиция

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли 19 человек в Украине.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook .

"Только за сутки на дорогах нашей страны погибли 19 человек и травмированы 100 граждан", - отметил Аброськин.

По его словам, с начала года погибли 3659 украинцев разного возраста, травы получили 34 тысячи 143 человека.

"Чтобы понять масштаб трагедии и угрозы нашему обществу, такое количество травмированных можно сравнить с количеством жителей довоенной Авдеевки, а погибших - это почти две Затоки на Одесщине", добавил Аброськин.

10 ноября глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения, людей гибнет на дорогах в четыре раза больше, чем в АТО.