"Антонов" заключил контракт с французской Bollore на перевозку спутников

Полеты будут выполняться на Ан-124.

Фото: antonov.com

Государственное предприятие "Антонов" заключило контракт с французской компанией Bollore на перевозку европейских спутников. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 "Руслан". Модель до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов. Подтверждением этого является контракт завода "Антонов" и французской компании "Боллоре". Ан-124 будет перевозить европейские спутники и оборудование для них", - сообщил глава государства в твиттере .

Напомним, что "Антонов" владеет авиакомпанией "Авилинии Антонова". Парк авиакомпании cостоит из одного самолета Ан-225 "Мрия", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", двух Ан-12, одного Ан-26 и одного Ан-74Т.