"Шахтар" впорався з "Інгульцем" в УПЛ

"Гірники" зуміли перемогти у Львові.

У 26-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" зустрічався з "Інгульцем", інформує ZN.ua .

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"Гірники" були номінальними гостями гри, що відбулася у Львові. Підопічні Ігора Йовічевіча здобули перемогу з рахунком 2:0.

У першому таймі "Шахтар" діяв дуже посередньо, а команди так і не змогли відкрити рахунок. Вже після перерви донеччани на класі змогли оформити перемогу.

На 51-й хвилині Конопля вивів команду вперед ударом головою після подачі з кутового. На 78-й хвилині арбітр вилучив голкіпера "Інгульця" Паламарчука за фол на Сікані. Остаточний рахунок на 85-й хвилині встановив Павлов, який підрізав м'яч у власні ворота – 2:0.

"Інгульець" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Конопля, 51, Павлов, 85 (автогол)

"Інгульець": Паламарчук, Сидоренко (Білик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков, Головкін (Козак, 68), Коробенко, Запорожець, Осипенко (Мельничук, 46), Козиренко (Кравчук, 86), Сітало (Марусич, 68)

"Шахтар": Трубін, Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракицький (Михайліченко, 69), Матвієнко, Степаненко, Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськів, Келсі (Сікан, 59)

Попередження: Осипенко – Бондаренко

Вилучення: Паламарчук, 78

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Шахтар" після цього матчу набрав 63 очки і продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Дніпро-1" на п'ять пунктів. При цьому дніпряни мають гру в запасі.