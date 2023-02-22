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2023-02-22
Ліга чемпіонів: "Манчестер Сіті" зіграє з німцями, "Інтер" прийме "Порту"
Команди стартують у плей-офф турніру.
"Інтер" зустрінеться з "Порту"© inter.it
У середу, 22 лютого, відбудуться перші матчі у двох парах команд у рамках 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів.
У Німеччині місцевий "РБ Лейпциг" прийматиме англійський "Манчестер Сіті", а італійський "Інтер" зустрінеться з португальським "Порту".
Розклад та результати матчів дня
22:00. "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті"
22:00. "Інтер" – "Порту"
Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 14 березня на полях гостей.
Нагадаємо, розіграш ЛЧ завершиться влітку. Фінальний матч турніру відбудеться 10 червня у Стамбулі.
Данило Слесь, ZN.ua