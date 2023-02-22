Ліга чемпіонів: "Манчестер Сіті" зіграє з німцями, "Інтер" прийме "Порту"

У середу, 22 лютого, відбудуться перші матчі у двох парах команд у рамках 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів.

У Німеччині місцевий "РБ Лейпциг" прийматиме англійський "Манчестер Сіті", а італійський "Інтер" зустрінеться з португальським "Порту".

Розклад та результати матчів дня

22:00. "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті"

22:00. "Інтер" – "Порту"

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 14 березня на полях гостей.

Нагадаємо, розіграш ЛЧ завершиться влітку. Фінальний матч турніру відбудеться 10 червня у Стамбулі.