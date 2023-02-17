Ліга Європи та Ліга конференцій: усі результати дня

У четвер, 16 лютого, у рамках Ліги Європи та Ліги конференцій відбулися перші матчі раунду плей-офф.

У центральному матчі дня у Лізі Європи "Барселона" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию з рахунком 2:2, а український "Шахтар" обіграв французький "Ренн" (2:1).

Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Аякс" – "Уніон Берлін" – 0:0

"Зальцбург" – "Рома" – 1:0

Гол: Капальдо, 88.

"Шахтар" – "Ренн" – 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45 (з пенальті) - Екамбі, 59.

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 - Решфорд, 53, Кунде, 59 (автогол).

"Байєр" – "Монако" – 2:3

Голи: Діабі, 48, Вірц, 59 – Градецьки, 9 (автогол), Діатта, 74, Дісасі, 90+2.

"Севілья" – ПСВ – 3:0

Голи: Ен-Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55.

"Спортінг" – "Мідтьюлланнд" – 1:1

Голи: Коатес, 90+4 – Ашур, 77.

"Ювентус" – "Нант" – 1:1

Голи: Влахович, 13 – Бла, 60

У Лізі конференцій український "Дніпро-1" мінімально програв кіпрському АЕКу (0:1). Матчі у відповідь відбудуться 23 лютого.

Результати перших стикових матчів Ліги конференцій:

"Брага" – "Фіорентина" – 0:4

Голи: Йович, 45 +1, 60, Кабрал, 79, 90.

"Буде-Глімт" – "Лех" – 0:0

"Карабах" – "Гент" – 1:0

Гол: Андраде, 78.

"Трабзонспор" – "Базель" – 1:0

Гол: Ларсен, 65.

АЕК Ларнака – "Дніпро-1" – 1:0

Гол: Гарсія, 84.

"Лаціо" – "Клуж" – 1:0

Голи: Іммобіле, 45+4

"Лудогорець" – "Андерлехт" – 1:0

Гол: Тьяго, 9.

"Шериф" – "Партизан" – 0:1

Гол: Гомеш, 45.