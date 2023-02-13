Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі

Українець провів бій у США.

Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі
Вихрист програв технічним нокаутом
© Boxingscene

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі.

Вихрист, який виступає під псевдонімом "Фауст", проводив поєдинок у рамках вечора боксу в Сан-Антоніо (США) проти кубинця Леньє Перо (9-0, 6 КО).

У восьмому раунді Перо завдав українцю двох ударів у корпус та голову, після чого Вихрист зупинився, а кубинець провів ще серію ударів. Суддя зафіксував технічний нокаут.

WOW! @pero_lenier lands multiple BIG shots en route to 8th round stoppage over Faust ? #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Вихрист зазнав своєї першої поразки у професійній кар'єрі. Також на його рахунку 11 перемог, з яких 7 – нокаутом.


Данило Слесь, ZN.ua





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