Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі.

Вихрист, який виступає під псевдонімом "Фауст", проводив поєдинок у рамках вечора боксу в Сан-Антоніо (США) проти кубинця Леньє Перо (9-0, 6 КО).

У восьмому раунді Перо завдав українцю двох ударів у корпус та голову, після чого Вихрист зупинився, а кубинець провів ще серію ударів. Суддя зафіксував технічний нокаут.

WOW! @pero_lenier lands multiple BIG shots en route to 8th round stoppage over Faust ? #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Вихрист зазнав своєї першої поразки у професійній кар'єрі. Також на його рахунку 11 перемог, з яких 7 – нокаутом.