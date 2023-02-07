Чемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змагань

Норвежець висловив свою думку.

Чемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змагань
Карлсен – титулований шахіст світу
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Титулований шахіст Магнус Карлсен розповів про своє ставлення до можливого повернення росіян до міжнародних змагань.

"Я щодня відчуваю, що війна триває, мені трохи дивно грати проти росіян. Спочатку я, мабуть, був більше шанувальником того, що потрібно добре подумати, перш ніж усунути спортсменів, особливо з огляду на те, що ви не знаєте, які довгострокові наслідки це буде мати. Але тепер, коли це триває все довше, я відчуваю, що, можливо, росіянам не варто грати. Але не я вирішую", – сказав Карлсен.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.

Магнус Карлсен є 16-кратним і чинним чемпіоном світу з шахів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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