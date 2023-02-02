"Динамо" віддало українського нападаючого в оренду до кіпрського клубу

"Динамо" оголосило про оренду форварда Артема Бесєдіна до "Омонії".

Кіпрський клуб орендував 26-річного українського нападаючого до кінця сезону.

Цього сезону нападник зробив 1 асист у 20 матчах за київський клуб. Контракт футболіста із "Динамо" розрахований до кінця 2024 року. "Омонія" після 21 туру йде 5-ю у чемпіонаті Кіпру.

Нагадаємо, Бесєдін серйозно травмувався 29 червня 2021 після грубої гри захисника збірної Швеції Маркуса Даніельссона в матчі 1/8 фіналу Євро-2020, за яку суперник отримав пряму червону.

У Бесєдіна було діагностовано часткове пошкодження зв'язок ноги та перелом виростків стегнової кістки, а відновлення після травми зайняло близько семи місяців.