Ексфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубу

Артем Громов виступатиме за АЕК із Ларнаки.

Ексфутболіст
Громов залишив "Дніпро-1" у січні
© СК "Дніпро-1"

Український нападник Артем Громов став гравцем кіпрського АЕКу.

Про це повідомила прес-служба клубу із Ларнаки.

33-річний футболіст підписав контракт на півтора роки.

Минулим клубом Громова був "Дніпро-1", який він залишив на початку січня у статусі вільного агента. Варто зазначити, що АЕК зіграє з дніпрянами у плей-офф Ліги конференцій 16 та 23 лютого.

Футболіст відомий також за своїми виступами за полтавську "Ворсклу", київське "Динамо" та луганську "Зорю". У складі збірної України Громов провів два матчі.


Данило Слесь, ZN.ua





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