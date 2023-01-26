Ексфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубу

Український нападник Артем Громов став гравцем кіпрського АЕКу.

Про це повідомила прес-служба клубу із Ларнаки.

33-річний футболіст підписав контракт на півтора роки.

Минулим клубом Громова був "Дніпро-1", який він залишив на початку січня у статусі вільного агента. Варто зазначити, що АЕК зіграє з дніпрянами у плей-офф Ліги конференцій 16 та 23 лютого.

Футболіст відомий також за своїми виступами за полтавську "Ворсклу", київське "Динамо" та луганську "Зорю". У складі збірної України Громов провів два матчі.