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2023-01-26
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубу
Артем Громов виступатиме за АЕК із Ларнаки.
Громов залишив "Дніпро-1" у січні© СК "Дніпро-1"
Український нападник Артем Громов став гравцем кіпрського АЕКу.
Про це
33-річний футболіст підписав контракт на півтора роки.
Минулим клубом Громова був "Дніпро-1", який він залишив на початку січня у статусі вільного агента. Варто зазначити, що АЕК зіграє з дніпрянами у плей-офф Ліги конференцій 16 та 23 лютого.
Футболіст відомий також за своїми виступами за полтавську "Ворсклу", київське "Динамо" та луганську "Зорю". У складі збірної України Громов провів два матчі.
Данило Слесь, ZN.ua