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2023-01-25
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону
Є перша нагорода на турнірі.
Джима стала третьою© Оксана Гаранец
Сьогодні, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи 2023 з біатлону.
Українка Юлія Джима допустила один промах на другому вогневому рубежі та здобула бронзову медаль.
Чемпіонкою Європи стала італійка Мікела Каррара, а друге місце посіла Ліза Марія Шпарк із Німеччини.
Чемпіонат Європи 2023 відбудеться з 25 по 29 січня. У програмі чемпіонату: індивідуальні перегони, спринт, переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.
Нагадаємо, що цього сезону Кубка світу з біатлону Україна поки залишається без нагород. Також збірна України з біатлону без медалей завершила свої виступи на минулій Олімпіаді-2022.
Олексій Леонічев, ZN.ua