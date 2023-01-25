Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону

Є перша нагорода на турнірі.

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з біатлону
Джима стала третьою
© Оксана Гаранец

Сьогодні, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи 2023 з біатлону.

Українка Юлія Джима допустила один промах на другому вогневому рубежі та здобула бронзову медаль.

Чемпіонкою Європи стала італійка Мікела Каррара, а друге місце посіла Ліза Марія Шпарк із Німеччини.

Чемпіонат Європи 2023 відбудеться з 25 по 29 січня. У програмі чемпіонату: індивідуальні перегони, спринт, переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

Нагадаємо, що цього сезону Кубка світу з біатлону Україна поки залишається без нагород. Також збірна України з біатлону без медалей завершила свої виступи на минулій Олімпіаді-2022.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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