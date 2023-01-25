Український футболіст Мудрик встановив рекорд АПЛ за швидкістю в сезоні

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик став рекордсменом англійської Прем'єр-ліги за швидкістю цього сезону.

У матчі з "Ліверпулем" (0:0) українець розвинув швидкість 36,63 км/год. Це найкращий результат у сезоні.

Топ-5:

1. Михайло Мудрик ("Челсі", Україна) – 36,63 км/год;

2. Ентоні Гордон ("Евертон", Англія) - 36,61 км/год;

3. Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", Уругвай) - 36,53 км/год;

4. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія) - 36,22 км/год;

5. Денис Закарія ("Челсі", Швейцарія) - 36,09 км/год.

Нагадаємо, "Челсі" заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.

Матч із "Ліверпулем" став для 22-річного футболіста дебютним у складі "Челсі".