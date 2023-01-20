Український біатлоніст завоював срібло на Універсіаді-2023

Український біатлоніст Дмитро Грущак завоював срібло у гонці переслідування на 12,5 км на зимовій Універсіаді-2023 у США .

Перемогу здобув місцевий спортсмен Бйорн Вестервельт, а бронза дісталася Войцеху Яніку із Польщі.

Ще два українські спортсмени Владислав Чихар і Роман Боровик показали 10-й та 12-й результат.

Ця медаль Грущака стала третьою для України на цьогорічних Іграх. Перші дві бронзи Україні принесли біатлоністи Юлія Городня та Степан Кінаш в одиночній змішаній естафеті та Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк у лижному двоборстві. У медальному заліку українці йдуть на 18 місці.

Зимова Універсіада-2023 – це студентські змагання у 12 видах спорту. У них ведуть боротьбу 43 збірні.

Збірна України заявила на турнір 60 спортсменів у восьми дисциплінах.