Український біатлоніст завоював срібло на Універсіаді-2023

Перше срібло України на Іграх.

Український біатлоніст завоював срібло на Універсіаді-2023
Змагання проходять у США
© Фото из соцсетей

Український біатлоніст Дмитро Грущак завоював срібло у гонці переслідування на 12,5 км на зимовій Універсіаді-2023 у США.

Перемогу здобув місцевий спортсмен Бйорн Вестервельт, а бронза дісталася Войцеху Яніку із Польщі.

Ще два українські спортсмени Владислав Чихар і Роман Боровик показали 10-й та 12-й результат.

Ця медаль Грущака стала третьою для України на цьогорічних Іграх. Перші дві бронзи Україні принесли біатлоністи Юлія Городня та Степан Кінаш в одиночній змішаній естафеті та Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк у лижному двоборстві. У медальному заліку українці йдуть на 18 місці.

Зимова Універсіада-2023 – це студентські змагання у 12 видах спорту. У них ведуть боротьбу 43 збірні.

Збірна України заявила на турнір 60 спортсменів у восьми дисциплінах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Малиновський провів перше тренування з "Марселем"Малиновський провів перше тренування з "Марселем"
Мудрик провів перше тренування у "Челсі"Мудрик провів перше тренування у "Челсі"
Ломаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного боюЛомаченко дізнався можливу дату та місце свого титульного бою
Український тенісист переміг росіянина та відмовився потиснути йому рукуУкраїнський тенісист переміг росіянина та відмовився потиснути йому руку
Українці отримали перших суперників в основній сітці Australian Open-2023Українці отримали перших суперників в основній сітці Australian Open-2023
Блок рекламы


Похожие новости
Український футбольний талант відзначився голом в АнгліїУкраїнський футбольний талант відзначився голом в Англії
Український футболіст Малиновський дебютував за "Марсель"Український футболіст Малиновський дебютував за "Марсель"
Український тенісист переміг росіянина та відмовився потиснути йому рукуУкраїнський тенісист переміг росіянина та відмовився потиснути йому руку
"Вибухи були зовсім поруч": українська біатлоністка розповіла про початок війни у Чернігові"Вибухи були зовсім поруч": українська біатлоністка розповіла про початок війни у Чернігові
Український футболіст став героєм матчу чемпіонату БельгіїУкраїнський футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії
Український боксер Чухаджян програв титульний бій американцю рішенням суддівУкраїнський боксер Чухаджян програв титульний бій американцю рішенням суддів
Український голкіпер "Реала" відмовився від усіх пропозицій європейських клубів – ЗМІУкраїнський голкіпер "Реала" відмовився від усіх пропозицій європейських клубів – ЗМІ
Під Бахмутом загинув відомий український стронгменПід Бахмутом загинув відомий український стронгмен
Український голкіпер Лунін не пропустив за "Реал" у матчі Кубка ІспаніїУкраїнський голкіпер Лунін не пропустив за "Реал" у матчі Кубка Іспанії
"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами
Последние новости
Подгружаем последние новости