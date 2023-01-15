Колишній головний тренер збірної України з футболу працюватиме у Вірменії

Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков найближчим часом очолить національну команду Вірменії, повідомляє журналіст Сурен Меліксетян .

За інформацією журналіста, офіційне оголошення очікується у суботу-неділю. Місцева федерація обирала між кількома претендентами, але остаточно визначилась із кандидатурою 65-річного українця.

Нагадаємо, Петраков очолював збірну України з листопада 2021 року до січня 2023 року. Під керівництвом фахівця збірна України провела 15 матчів, у яких здобула 6 перемог за 7 нічиїх та 2 поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.

Зазначимо, що молодіжна збірна України U-20, яку тренував Петраков, у 2019 році виграла чемпіонат світу у Польщі.