Помер режисер спортивних фільмів Сергій Долбілов

Відомому журналісту було 57 років.

Помер режисер спортивних фільмів Сергій Долбілов
Долбілову було 57 років

Помер український режисер спортивних фільмів та журналіст Сергій Долбілов.

Про смерть 57-річного режисера повідомила його дружина Серафіма Панченко у Facbook.

Сергій Долбілов працював у жанрі документального кіно та з 1996 року знімав фільми про український спорт.

Долбілов є автором документальних фільмів за участю Андрія Шевченка, братів Віталія та Володимира Кличка, Олександра Усика, Василя Ломаченка та багатьох інших зірок українського спорту.

За свою кар'єру Долбілов ставав володарем премій "Телетріумф" Української телевізійної академії та лауреатом міжнародних фестивалів спортивного кіно.


Данило Слесь, ZN.ua





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