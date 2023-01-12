З Мудриком у складі: "Шахтар" вирушив на тренувальний збір до Туреччини

Донецький "Шахтар" вийшов із відпустки та вже прибув до турецького Белека, де команда проведе стартовий етап підготовки до другої частини сезону.

У розпорядженні тренерського штабу Ігора Йовічевіча перебуває 31 футболіст. З командою до Туреччини поїхав Михайло Мудрик, попри чутки про можливий трансфер у лондонський "Арсенал". Також із командою вже тренується грузинський новачок Георгій Гочолейшвілі.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Віктор Корнієнко, Георгій Гочолейшвілі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков, Андрій Борячук.

Перший матч після зимової паузи донеччани проведуть до 1/16 фіналу плей-офф Ліги Європи проти "Ренна" 16 лютого у Польщі.