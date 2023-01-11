Дві українки судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу

Дві представниці суддівського корпусу України працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу.

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

До списку суддів увійшли Катерина Монзуль та Марина Стрілецька. Перша працюватиме головним суддею, а друга виконає функції асистентки.

Для Монзуль це буде вже третій Мундіаль у кар'єрі. Раніше вона працювала на ЧС-2015 та ЧС-2019. Стрілецька працювала рефері на Мундіалі 2019 року.

Майбутній жіночий чемпіонат світу прийматимуть Австралія та Нова Зеландія з 20 липня по 20 серпня.