Новостей.COM ⇒
2023-01-11
Дві українки судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу
Українські судді Катерина Монзуль та Марина Стрілецька потрапили у заявку на турнір, інформує
Дві представниці суддівського корпусу України працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу.
Про це
До списку суддів увійшли Катерина Монзуль та Марина Стрілецька. Перша працюватиме головним суддею, а друга виконає функції асистентки.
Для Монзуль це буде вже третій Мундіаль у кар'єрі. Раніше вона працювала на ЧС-2015 та ЧС-2019. Стрілецька працювала рефері на Мундіалі 2019 року.
Майбутній жіночий чемпіонат світу прийматимуть Австралія та Нова Зеландія з 20 липня по 20 серпня.
Данило Слесь, ZN.ua