Дві українки судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу

Українські судді Катерина Монзуль та Марина Стрілецька потрапили у заявку на турнір, інформує ZN.ua.

Дві українки судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу
Стрілецька та Монзуль представлять суддівський корпус України на жіночому ЧС
© УАФ

Дві представниці суддівського корпусу України працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу.

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

До списку суддів увійшли Катерина Монзуль та Марина Стрілецька. Перша працюватиме головним суддею, а друга виконає функції асистентки.

Для Монзуль це буде вже третій Мундіаль у кар'єрі. Раніше вона працювала на ЧС-2015 та ЧС-2019. Стрілецька працювала рефері на Мундіалі 2019 року.

Майбутній жіночий чемпіонат світу прийматимуть Австралія та Нова Зеландія з 20 липня по 20 серпня.


Данило Слесь, ZN.ua





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