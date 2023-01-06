Лідер УПЛ "Дніпро-1" оформив перший зимовий трансфер

Дніпряни підписали півзахисника "Вереса".

Лідер УПЛ
Пасіч був лідером "Вереса"

Лідер нинішнього сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" оформив перший трансфер у рамках зимової паузи – команду підсилив півзахисник "Вереса" Євгеній Пасіч.

Про це повідомила прес-служба клубу з Рівного.

"Дніпро-1" викупив 29-річного півзахисника, який підписав контракт на півтора сезони.

Загалом у складі "Вереса" Пасіч провів 42 матчі та забив два голи. У команді залишився його брат-близнюк Геннадій Пасіч, який також входить до сфери інтересів дніпрян.

За інформацією FCDNIPRO.COM, на тренувальний збір до Туреччини з "Дніпром-1" також вирушать шість українських футболістів "Металіста" – В'ячеслав Танковський, Євген Підлепенець, Максим Прядун, Орест Костик, Єгор Клименчук та Богдан Порох.

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону "Дніпро-1" став лідером УПЛ та пробився до плей-офф Ліги конференцій.


Данило Слесь, ZN.ua





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