Лідер УПЛ "Дніпро-1" оформив перший зимовий трансфер
Дніпряни підписали півзахисника "Вереса".
Лідер нинішнього сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" оформив перший трансфер у рамках зимової паузи – команду підсилив півзахисник "Вереса" Євгеній Пасіч.
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"Дніпро-1" викупив 29-річного півзахисника, який підписав контракт на півтора сезони.
Загалом у складі "Вереса" Пасіч провів 42 матчі та забив два голи. У команді залишився його брат-близнюк Геннадій Пасіч, який також входить до сфери інтересів дніпрян.
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Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону "Дніпро-1" став лідером УПЛ та пробився до плей-офф Ліги конференцій.