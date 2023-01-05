Матч НХЛ у Канаді пройде на підтримку України
У Канаді продовжують підтримувати нашу країну та у спорті, інформує
Завтра, 5 січня, "Едмонтон" проведе матч регулярного чемпіонату НХЛ проти "Айлендерса", який відбудеться під гаслом "Стоїмо разом з Україною".
"Ми "Ойлерз" та "Community Foundation" приєдналися до фонду "Українська хокейна мрія" та Canada-Ukraine Foundation, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії до України.
У церемонії вкидання шайби візьмуть участь українські сім'ї, які нещодавно переїхали до Канади, гімн України виконає український чоловічий хор Едмонтона, а також проходитиме лотерея "Ойлерз 50/50", яка буде спрямована на підтримку "Української хокейної мрії", щоб сприяти продовженню напрями UCC-CUF у наданні допомоги українцям.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не не виключили росіян зі своїх змагань, але хокеїсти збірної Росії продовжують грати у НХЛ.