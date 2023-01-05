Матч НХЛ у Канаді пройде на підтримку України

Завтра, 5 січня, "Едмонтон" проведе матч регулярного чемпіонату НХЛ проти "Айлендерса", який відбудеться під гаслом "Стоїмо разом з Україною".

"Ми "Ойлерз" та "Community Foundation" приєдналися до фонду "Українська хокейна мрія" та Canada-Ukraine Foundation, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії до України.

У церемонії вкидання шайби візьмуть участь українські сім'ї, які нещодавно переїхали до Канади, гімн України виконає український чоловічий хор Едмонтона, а також проходитиме лотерея "Ойлерз 50/50", яка буде спрямована на підтримку "Української хокейної мрії", щоб сприяти продовженню напрями UCC-CUF у наданні допомоги українцям.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.