"Севілья" має намір орендувати легіонера "Динамо" – ЗМІ

Бразилець може не повернутися до Києва.

Контракт Вітіньо з "Динамо" розрахований до літа 2026 року
© ФК Динамо

Вінгер "Динамо" Вітіньо зацікавив іспанську "Севілью", повідомляє Vamos Mi Sevilla FC.

Іспанський клуб розглядає підписання 23-річного бразильця на правах оренди у зимове трансферне вікна. Також гравця пов'язують із "Бенфікою" та "Аяксом".

Вітіньо перейшов до "Динамо" минулого літа за суму близько 6 мільйонів євро з "Атлетіко Паранаенсе". У квітні кияни віддали бразильця в оренду до кінця сезону його колишньому клубу через військове вторгнення Росії в Україну та зупинку чемпіонату.

Вітіньо зіграв 25 матчів за "Атлетіко Паранаенсе" та забив 2 голи. За "Динамо" бразилець забив три голи у 13 матчах. Вітіньо оцінюється у 5 мільйонів євро.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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