"Севілья" має намір орендувати легіонера "Динамо" – ЗМІ

Вінгер "Динамо" Вітіньо зацікавив іспанську "Севілью", повідомляє Vamos Mi Sevilla FC .

Іспанський клуб розглядає підписання 23-річного бразильця на правах оренди у зимове трансферне вікна. Також гравця пов'язують із "Бенфікою" та "Аяксом".

Вітіньо перейшов до "Динамо" минулого літа за суму близько 6 мільйонів євро з "Атлетіко Паранаенсе". У квітні кияни віддали бразильця в оренду до кінця сезону його колишньому клубу через військове вторгнення Росії в Україну та зупинку чемпіонату.

Вітіньо зіграв 25 матчів за "Атлетіко Паранаенсе" та забив 2 голи. За "Динамо" бразилець забив три голи у 13 матчах. Вітіньо оцінюється у 5 мільйонів євро.