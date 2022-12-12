Міжнародна федерація боксу зняла санкції з українського боксу

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) ухвалила рішення зняти санкції з Федерації боксу України та визнати її новим президентом Кирила Шевченка замість Володимира Подивуса.

"Ми скасували припинення. Ми не визнавали іншу федерацію, тому затвердили протокол з'їзду ФБУ та їхнє рішення.

Наш юрист контролював усі розгляди та склав позитивний звіт, тому у нас не було жодних причин залишати санкції. Вони виконали всі наші вимоги та дотримувалися інструкцій IBA", - цитує генерального секретаря IBA Джорджа Єролімпоса Іnside the Games.

Також Єролімпос повідомив, що рішенням Конгресу організації новим президентом ФБУ було визнано Кирила Шевченка, тоді як Володимир Продивус залишиться членом Ради директорів та віцепрезидентом IBA.

Нагадаємо, у червні Міністерство юстиції України внесло до єдиного реєстру юридичних осіб та громадських формувань Шевченка у якості нового президента ФБУ. У минулому він очолював Федерацію боксу Києва. Частина регіональних осередків вирішила не підтримувати Продивуса, якого було переобрано наприкінці 2021 року.

При цьому Продивус, який обіймав посаду президента ФБУ з 2008 року, не визнавав цього кроку Мін'юсту, тому IBA призупинила статус ФБУ. Функціонер відомий теплими відносинами із російським президентом IBA Умаром Кремльовим.