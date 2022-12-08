Федерація футболу Іспанії звільнила головного тренера збірної після вильоту з ЧС-2022

Луїс Енріке втратив роботу.

Федерація футболу Іспанії звільнила головного тренера збірної після вильоту з ЧС-2022
Луїс Енріке з помічниками залишив збірну Іспанії
© RFEF

Королівська іспанська футбольна федерація вирішила відправити у відставку головного тренера збірної Луїса Енріке.

Про це повідомила прес-служба організації.

Разом із Енріке зі збірної пішов увесь тренерський штаб.

Звільнення відбулося після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2022 з футболу у Катарі. Іспанія вийшла з групи, але в 1/8 фіналу сенсаційно програла команді Марокко (0:0, 0:3 у серії пенальті).

52-річний Луїс Енріке очолював збірну Іспанії з 2018 року з перервою у 2019-му через хворобу та смерть доньки. На Євро-2020 іспанці пробилися до півфіналу та програли у серії пенальті Італії.


Данило Слесь, ZN.ua





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