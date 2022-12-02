Мессі побив рекорд Марадони на чемпіонатах світу

Зірковий футболіст побив досягнення легендарного аргентинця, інформує ZN.ua.

Мессі побив рекорд Марадони на чемпіонатах світу
35-річний Мессі – зірка футболу
© Globo

Матч проти Польщі у третьому турі ЧС-2022 став для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі 22-м на чемпіонатах світу.

Таким чином, нападник ПСЖ побив рекорд Дієго Марадони за кількістю ігор на турнірі у складі національної команди.

На рахунку Ліонеля 9 голів у цих зустрічах. Загалом більше матчів, ніж Мессі, на ЧС провели Паоло Мальдіні (23), Мирослав Клозе (24) та Лотар Маттеус (25).

"Приємно поставити такий рекорд. Думаю, Дієго був би суперщасливий за мене, тому що він завжди ставився до мене з великою любов'ю. Він завжди був щасливий, коли у мене справи йшли добре", – сказав Мессі.

Нагадаємо, Мессі перейшов до ПСЖ з "Барселони" влітку минулого року як вільний агент.

Цього сезону Ліонель Мессі провів у французькій Лізі 1 за ПСЖ 13 матчів, забив 7 голів і віддав 10 асистів. У Лізі чемпіонів на рахунку форварда 5 матчів та 4 голи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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