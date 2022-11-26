ЧС-2022: важка перемога Португалії, несподівана нічия Уругваю, Бразилія зіграє проти сербів
На Мундіалі у Катарі триває груповий етап.
23 листопада на чемпіонаті світу-2022 з футболу в Катарі проходячи чотири матчі у двох групах.
Розклад та результати матчів дня
У першому матчі групи G Швейцарія здобула мінімальну перемогу над Камеруном, а єдиним голом у поєдинку відзначився уродженець Камеруну Бріль Емболо, який виступає за Швейцарію.
Групи G. Швейцарія – Камерун – 1:0
Гол: Емболо, 48.
На стадіоні "Едюкейшн Сіті Стедіум" у місті Ер-Раян збірна Уругваю несподівано не зуміла обіграти команду Південної Кореї. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Група H. Уругвай – Південна Корея – 0:0
Португалія та Гана видали свято результативного футболу, забивши на двох п'ять голів.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь португальців, а всі голи було забито у другому таймі.
Голами у складі переможців відзначилися Роналду, Фелік та Леау, а за африканців відзначилися Айю та Букарі.
37-річний Роналду став першим гравцем в історії, котрий забив гол на п'яти різних чемпіонатах світу.
Група H. Португалія – Гана – 2:1
Голи: Роналду, 65 (з пенальті), Фелікс, 78, Леау, 80 - Айю, 73, Букарі, 89.
Групи G. 21:00. Бразилія - Сербія
Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.
Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.