ЧС-2022: важка перемога Португалії, несподівана нічия Уругваю, Бразилія зіграє проти сербів

На Мундіалі у Катарі триває груповий етап.

ЧС-2022: важка перемога Португалії, несподівана нічия Уругваю, Бразилія зіграє проти сербів
Роналду забив із пенальті
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23 листопада на чемпіонаті світу-2022 з футболу в Катарі проходячи чотири матчі у двох групах.

Розклад та результати матчів дня

У першому матчі групи G Швейцарія здобула мінімальну перемогу над Камеруном, а єдиним голом у поєдинку відзначився уродженець Камеруну Бріль Емболо, який виступає за Швейцарію.

Групи G. Швейцарія – Камерун – 1:0

Гол: Емболо, 48.

На стадіоні "Едюкейшн Сіті Стедіум" у місті Ер-Раян збірна Уругваю несподівано не зуміла обіграти команду Південної Кореї. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Група H. Уругвай – Південна Корея – 0:0

Португалія та Гана видали свято результативного футболу, забивши на двох п'ять голів.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь португальців, а всі голи було забито у другому таймі.

Голами у складі переможців відзначилися Роналду, Фелік та Леау, а за африканців відзначилися Айю та Букарі.

37-річний Роналду став першим гравцем в історії, котрий забив гол на п'яти різних чемпіонатах світу.

Група H. Португалія – Гана – 2:1

Голи: Роналду, 65 (з пенальті), Фелікс, 78, Леау, 80 - Айю, 73, Букарі, 89.

Групи G. 21:00. Бразилія - Сербія

Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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