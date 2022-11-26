Міжнародна федерація фехтування продовжила відсторонення росіян та білорусів

Міжнародна федерація фехтування (FIE) продовжила відсторонення росіян та білорусів до березня 2023 року.

"Сьогодні конгрес FIE прийняв рішення перенести питання щодо допуску російських та білоруських фехтувальників на позачерговий конгрес організації. Він відбудеться у березні наступного року", - повідомив президент Федерації фехтування РФ Ільгар Мамедов.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.