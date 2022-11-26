Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола підписав новий контракт із клубом англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомила прес-служба "городян".

Сторони уклали угоду до літа 2025 року.

51-річний фахівець очолює "Ман Сіті" з 2016 року після відходу з "Барселони". За цей час команда під його керівництвом здобула 11 титулів, у тому числі чотири рази виграла АПЛ.

Цього сезону чемпіонату Англії "городяни" набрали 32 очки і йдуть на другому місці, відстаючи від "Арсеналу" на п'ять пунктів.