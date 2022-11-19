Відомий український тенісист у військовій формі прилетів на Підсумковий турнір ATP

Відомий український тенісист Сергій Стаховський прибув до Турину на Підсумковий турнір ATP, щоб офіційно завершити кар'єру.

ATP разом із глядачами віддячили та нагородили тенісистів, які закінчили кар'єру цього сезону, серед яких був і українець.

Зазначимо, що на урочисту подію Стаховський вийшов у військовій формі Національної гвардії України, ще раз нагадавши всьому світу, що війна в Україні продовжується.

36-річний Сергій Стаховський за свою кар'єру заробив понад п'ять мільйонів доларів призових. Українець має в активі по чотири титули в одиночному та парному розрядах ATP. Найвищу позицію у світовому рейтингу Стаховський посідав у вересні 2010 року – 31 місце.