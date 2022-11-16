Іспанець Алькарас став наймолодшою в історії першою ракеткою світу за підсумками сезону

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став наймолодшим гравцем, якому вдалося завершити сезон у статусі першої ракетки світу.

Про це повідомляє ATP.

19-річний тенісист не зміг виступити на Підсумковому турнірі ATP через травму, тому теоретично міг втратити перше місце рейтингу за результатами турніру.

Однак поразка Стефаноса Ціціпаса від Новака Джоковича і невдалий виступ Рафаеля Надаля, який не вийшов з групи, гарантували Алькарасу перший рядок рейтингу.

Карлос Алькарас розпочинав рік на 32-му рядку рейтингу ATP і зробив рекордний ривок на вершину за 50 років існування статистики. Іспанець на рік молодший за минулого рекордсмена – австралійця Ллейтона Х'юїтта.

У 2022-му році Алькарас став чемпіоном US Open, а також виграв турніри в Мадриді, Маямі, Ріо-де-Жанейро та Барселоні. Загалом іспанець провів 70 матчів і здобув у них 57 перемог.