Лідер "Шахтаря" Мудрик заявив про бажання змінити клуб узимку
Вінгер "гірників" зазначив, що був би радий трансферу в "Арсенал", інформує
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик не приховує, що має намір опинитися в топ-чемпіонаті вже найближчим часом.
21-річний футболіст в
"Чи думав про те, щоб грати із Зінченком на одному фланзі в "Арсеналі"? Так. Це підкуповує, що в команді є українець. До речі, несподіванкою стало, скільки вболівальників "Арсеналу" мені писали, щоб я переходив до них, що я їм потрібний… Фанати жодного клубу так не писали, як вони… Це приємно.
Чи сильно засмучусь, якщо взимку не відбудеться трансфер? Так".
Контракт Михайла Мудрика з "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 16 матчів, 8 голів та 8 асистів у всіх турнірах.