Український футболіст знепритомнів у матчі УПЛ

Учора, 13 листопада, у поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги між "Олександрією" та "Вересом" півзахиснику клубу з Рівного Станіславу Шараю несподівано погано стало.

Гравець, що знаходився на лаві запасних, втратив свідомість на 80 хвилині матчу. Гра призупинили, на поле відразу ж прибула швидка, а Шараю протягом 10 хвилин надавали першу допомогу, потім медики забрали його з поля.

Наразі здоров'ю гравця нічого не загрожує. Про це повідомив одноклубник футболіста та відомий український блогер Дмитро Поворознюк:

"Слава Богу, зі Стасом Шараєм все добре. Він разом із командою повертається до Рівного", – написав Поворознюк.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою "Олександрії" з рахунком 3:2.